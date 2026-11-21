Divertisment

Teatrul „Maior Gh. Pastia” din Focșani a anunțat rezultatele finale pentru două posturi cheie. Adrian Stroia a câștigat concursul pentru funcția de director artistic al Direcției Folclor Muzical, Coregrafic și Arte Tradiționale, în timp ce rezultatele finale au vizat și funcția de director artistic al Direcției Teatru, Producții Teatrale și Muzicale, iar Alexandru Rusu este prezentat ca noul director artistic.

Adrian Stroia nu e nou în oraș, fiind profesor de pian la Liceul de Artă „Ghe. Tattarescu” din Focșani și colaborator al Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”. Anul trecut, a fost dirijorul Corului și Orchestrei Liceului de Artă în piesa „Eroii suntem noi”, unde a lucrat cu Elena Gheorghe.

Colegii lui de la Liceul de Artă l-au felicitat pentru reușită și i-au urat succes, sperând că va aduce proiecte care să apropie oamenii de cultură și tradiții. Să vedem dacă noua provocare artistică va schimba vibe-ul spectacolelor de folclor din zonă.

Pe partea de teatru, Alexandru Rusu vine cu un background destul de solid. Are experiență ca actor la Teatrul Fără Nume din Chișinău și a fost regizor colaborator la Teatrul Național București și la Teatru Infinit. De asemenea, este creatorul Laboratorului de Teatru și Film din București.

Alexandru Rusu are 40 de ani și un set de diplome care impresionează: e absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău (Actorie) și al UNATC „I. L. Caragiale” din București (Regie Teatru). Pentru a completa profilul, între 2013 și 2014, a mai urmat și cursurile Școlii de studii avansate de jurnalism din Chișinău.

Oare ce fel de experimente ne vor aduce noii directori pe scena din Focșani?