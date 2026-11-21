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Anamaria Prodan a confirmat faptul că a fost cerută oficial în căsătorie de Ronald Gavril, boxerul român. Deși s-a emoționat în momentul cererii și a declarat că are o relație superbă cu partenerul ei, pe care se poate baza mereu, impresara nu se grăbește să organizeze o nuntă.

Deși nu a spus niciodată „nu”, Anamaria Prodan a ales să meargă lucrurile încet. Sinceritatea ei a fost brutală când a recunoscut că are teamă de nunți, considerând că acestea au fost „bad luck” pentru ea. Mai mult, vedeta a spus că a făcut atât de multe nunți încât una nouă a devenit banală pentru ea și nu mai înseamnă nimic.

Totuși, varianta de a se căsători nu este complet exclusă. Dacă totuși ar ajunge să facă acest pas, Anamaria Prodan își dorește un eveniment extrem de discret. Planul ei ar fi o ceremonie rapidă, pe plajă, doar ea și copiii, departe de ochii curioșilor și fără ca nimeni altcineva să știe.

Voi ce părere aveți despre ideea unei nunți discrete?