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Emilia Ghinescu a împlinit 48 de ani, momentul perfect pentru o doză de introspecție și multă iubire. Artista a primit o ploaie de urări, însă cele mai speciale au venit de la cei dragi, inclusiv de la iubitul ei, Viorel, cu care este împreună de peste un an.

Povestea lor a început destul de romantic, s-au cunoscut la nunta surorii lui Viorel, unde Emilia a fost invitată să cânte. De ceva timp, cei doi apar tot mai des împreună, iar de ziua ei, Viorel i-a dedicat un mesaj scurt și direct: „La mulți ani, iubito! Te iubesc”. Emilia nu a lăsat declarația fără răspuns și i-a spus și ea că îl iubește.

Pe lângă romance, ziua de naștere a fost despre familie. Fiica ei cea mare, Erika, a postat imagini cu amândouă, însoțite de urări, iar Melissa, viitoarea noră, i-a transmis un mesaj emoționant, cele două având o relație foarte apropiată.

Emilia a ales să folosească ocazia pentru a vorbi pe Instagram despre starea ei actuală. Sinceră, artista a scris că nu se consideră nici tânără, nici bătrână, ci exact așa cum îi este mai bine și cum își dorește. S-a declarat mândră de tot ce a realizat și a recunoscut că acum trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții, în special pentru că nu mai are dezamăgiri, deoarece nu mai are așteptări.

În mesajul ei, Emilia a subliniat și faptul că credința în Dumnezeu a fost esențială pentru ea, afirmând că fără El n-ar fi fost nimic.