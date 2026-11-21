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Adelina Chivu a vorbit deschis despre relația cu fostul căpitan al echipei naționale de fotbal, Cristi Chivu. Aceasta a mărturisit că sentimentele sale nu s-au schimbat de-a lungul anilor și că a făcut tot posibilul să fie alături de soțul ei la cât mai multe meciuri.

Fosta prezentatoare a declarat că nu a lipsit de pe stadion, indiferent de vreme, stată în ploaie, ninsoare sau cu fulgere, chiar și atunci când pe scaune era baltă. Mai mult, Adelina a fost prezentă și la câteva dintre partidele disputate în deplasare, recunoscând: „Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie”.

Povestea lor de dragoste a început când amândoi aveau 19 ani, la o întâlnire întâmplătoare pe litoral. Cristi Chivu era cu prietenii și, după ce a observat-o pe Adelina, i-a trimis printr-o cunoștință comună un mesaj prin care i-a spus că vrea să o cunoască. Totuși, la acea vreme, Adelina nu era impresionată de notorietatea lui, deoarece stătea pe șezlong și învăța pentru facultate.

Destinul i-a pus din nou față în față mai târziu, pe aeroport, dar într-un context complet diferit. Adelina lucra atunci ca reporter și fusese trimisă să obțină declarații de la fotbalist. Aceasta a povestit că mai mulți jurnaliști încercau să îl pândurească, însă Cristi Chivu avea obiceiul să facă escale pentru a-i deruta pe aceștia.

Cei doi au împreună două fiice, Natalia și Anastasia.