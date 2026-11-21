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Tzancă Uraganu a apelat la comunitatea sa de pe Facebook pentru a găsi o persoană care să îi dea o mână de ajutor mamei sale. Artistul a explicat că mama lui a fost operată recent la picior și, deoarece va sta în ghips aproape două luni, îi va fi dificil să se descurce singură cu activitățile zilnice.

Manelistul caută o femeie din Ploiești care să se ocupe de pregătirea mâncării, curățenie și alte treburi din gospodărie. Acesta a precizat clar că este vorba despre un loc de muncă plătit, pentru o perioadă de maximum două luni. În mesajul publicat, cântărețul a cerut ca doar persoanele interesate de angajare să îl contacteze, menționând în același timp ca „copiii să se abțină”.

Artistul a precizat că nu va răspunde la acel număr decât persoanelor interesate.

Este cunoscut faptul că Tzancă Uraganu are o relație apropiată cu părinții săi. Deși nu mai locuiește în Ploiești, orașul său natal, acesta continuă să îi sprijine financiar încă de la începutul carierei muzicale. În afară de părinți, manelistul oferă sprijin financiar și mamelor copiilor săi, Alina Marymar și Lambada, cu care obișnuiește să plece în vacanțe, declarând public că are grijă de familia sa.