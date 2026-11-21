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Radu Vâlcan a fost sincer despre faptul că nu îi place deloc Bucureștiul și agitația orașului. Deși jobul îl obligă să stea des în Capitală, prezentatorul TV caută orice ocazie să plece într-un loc unde poate găsi liniște și natură.

Destinația preferată a acestuia este localitatea Șușani, unde își petrece timpul liber alături de familie și prieteni. Acolo se simte cel mai bine și găsește în locul și casa de acolo exact lucrurile de care are nevoie pentru a se deconecta.

Activitățile sale de relaxare sunt surprinzător de simple: plimbări pe deal, tunsul ierbii sau grătarele organizate cu copiii, prietenii și cumnatul său, pe care îl mai numește și „Cocobau”. Întrebat dacă i-ar plăcea să petreacă perioade îndelungate la Șușani, după ce a stat o lună în localitate, Radu a confirmat că se simte foarte bine departe de Capitală și a spus că acolo este „altceva”.

În ceea ce privește viața publică, prezentatorul a spus că nu prea iese pe stradă și că evită. Totodată, apropiații săi au înțeles deja că nu vor primi detalii din culisele emisiunii pe care o prezintă, așa că nici nu mai întreabă despre filmări.

Să fie sincer, cine nu ar vrea să schimbe traficul din București cu un grătar pe deal? Voi unde vă refugiați când orașul devine prea mult?