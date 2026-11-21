Dintr-un mic sat pescăresc din Creta, Elounda a devenit una dintre cele mai renumite destinații de lux din Europa.

Elounda își datorează faima internațională viziunii lui Spyros Kokotos și celor trei hoteluri emblematice: Elounda Mare, Porto Elounda și Elounda Peninsula.

Elounda Mare a fost un pionier al bungalow-urilor cu piscine private. În 1992, Porto Elounda a introdus camere cu piscine private și primul teren de golf hotelier din Creta. Elounda Peninsula se remarcă prin vilele sale unice pe malul mării, cu piscine private și grădini generoase.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson și Andrea Bocelli sunt doar câteva dintre numele celebre asociate cu Elounda.

Astăzi, experiența este completată de Six Senses Spa, de Il Borro Tuscan Bistro al familiei Ferragamo și de Sumosan.

elounda-collection.com ↗