Ștefania i-a scris un mesaj super dulce logodnicului ei, Speak, de ziua lui

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Ștefania și Speak au sărbătorit recent ziua de naștere a artistului, ocazie cu care logodnica sa i-a dedicat un mesaj plin de emoție. În declarația de dragoste, ea i-a mărturisit cât de mult îl admiră și cât de important este pentru ea, punctând faptul că îi place să îl vadă evoluând de la un an la altul.

Ștefania a fost extrem de generoasă cu cuvintele, promițându-i că îi va fi alături la fiecare pas și că îl va susține în toate reușitele. „La mulți ani, celui mai minunat om din viața mea! Te admir pentru tot ceea ce ești, pentru sufletul tău, pentru felul în care iubești și pentru omul care devii în fiecare an”, i-a scris ea.

Mai mult, artista i-a urat să își îndeplinească toate visurile, chiar și pe cele pe care încă nu a avut curajul să le rostească. Ea a încheiat mesajul cu o notă foarte romantică: „Cu fiecare an care trece, descopăr că mai am încă atât de multe lucruri de iubit la tine. Te iubesc!”.

Cele două sunt împreună de mai bine de nouă ani, perioadă în care au reușit să își mențină flacăra aprinsă. Din faptul că sunt extrem de uniți se vede și faptul că Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania în timp ce se aflau în Asia Express.

De asemenea, Cristina Ștefania a marcat pe Instagram și aniversarea relației lor, confirmând că, după cei nouă ani de când s-au cunoscut, partenerul ei rămâne alegerea ei „la nesfârșit”.

Să știm și noi cum să scriem mesaje așa de cute, că altfel rămânem departe de nivelul lor de romantism!