Cornel și Bianca Păsat divorțează! Sălbatică disputa pentru casă: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”

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Cornel Păsat și Bianca au ajuns la concluzia că nu mai există cale de întoarcere în relația lor. Deși cei doi își dăduseră o nouă șansă cu câteva luni în urmă, acum au decis să divorțeze pentru ca fiecare să își poată vedea de viața sa.

Planuri pentru tribunal și un acord de ultim moment

Situația a fost destul de tensionată, Cornel Păsat fiind pregătit chiar să contacteze un avocat pentru a depune actele necesare la tribunal. Totuși, într-o dimineață, cei doi au purtat o discuție care a schimbat planurile imediate. Coregraful a declarat că, deși în seara precedentă era convins că va merge la avocat, după conversația cu Bianca a decis ca despărțirea să se facă amiabil.

Pentru Cornel, ideea de a trece printr-un proces lung nu are sens. El consideră că nu are rost să se judece doi, trei, cinci sau chiar zece ani, susținând că nu există nimic de câștigat printr-o astfel de procedură judiciară. În final, acesta a precizat că Bianca a fost cea care a cedat în acest aspect, acceptând ideea de a pune punct relației fără a mai implica instanța.

Conflictul pentru proprietatea personală

Deși vor să se separe amiabil, există un punct critic unde cei doi nu s-au înțeles: împărțirea bunurilor. Bianca își dorește 50% din casa în care locuiesc, însă Cornel Păsat refuză categoric această pretenție. Argumentul dansatorului este unul legal și destul de ferm: atât casa, cât și terenul pe care aceasta se află sunt proprietăți personale, dobândite de el înainte de a intra în căsătorie.

Din această perspectivă, coregraful susține că antrenoarea de fitness nu are drepturi legale asupra acestor bunuri, deoarece acestea nu au fost dobândite în perioada matrimonială. Este clar că aici se află nodul problemei, deoarece dorința Biancei de a primi jumătate din proprietate se lovește de realitatea actelor de proprietate deținute de Cornel.

Promisiunea față de mama copilului său

În ciuda disputei pentru casă, Cornel Păsat insistă că nu vrea să lase mama copilului său într-o situație precară. El a declarat că va face tot ceea ce îi permite și tot ce poate pentru ca Bianca să fie bine, însă a tras o linie roșie foarte clară atunci când vine vorba de banii care nu i se cuvin legal.

Coregraful a fost explicit în declarațiile sale, afirmând că nu va acorda „venituri necuvenite”. Obiectivul lui este să găsească o soluție care să fie acceptabilă și corectă pentru ambele părți, dar fără a ceda proprietăți care nu fac parte din masa comună a familiei.