Elena Mogîldea a „tras lozul câștigător” cu soacra ei! Mesajul emoționant pentru Crina Mardare

Divertisment

Elena Mogîldea a ales să marcheze un moment special pentru familia sa printr-un gest public și extrem de cald. Pe 22 octombrie, Crina Mardare a împlinit 68 de ani, iar actrița nu a lăsat ocazia să treacă neobservată, optând pentru o declarație care ne face tuturor să zâmbim.

Pentru a celebra această zi, soția lui Bubu Cernea a ales să împărtășească pe rețelele de socializare o fotografie cu o valoare sentimentală mare: o imagine de la nunta lor, în care apare și Crina Mardare. Postarea de pe Facebook nu a fost doar despre o fotografie veche, ci a devenit platforma printr-care Elena și-a exprimat toată aprecierea și afecțiunea pentru mama soțului ei.

O relație bazată pe respect și energie

În mesajul publicat, Elena Mogîldea nu s-a zgârcit cu cuvinte frumoase, urându-i artistei să își păstreze energia, farmecul și bucuria de a trăi. Este evident că între cele două există o legătură profundă, iar actrița a profitat de ocazie pentru a transmite public cât de mult o prețuiește pe Crina Mardare.

Urarea a început cu un „La mulți ani, scumpa noastră!”, continuând cu gânduri pline de bunătate. Elena a subliniat faptul că soacra ei merită să se bucure de toate lucrurile bune pe care viața le poate aduce. Totuși, partea care a atras cel mai mult atenția a fost mărturisirea finală a actriței, care a rezumat perfect sentimentele sale: „Eu sigur am tras lozul câștigător cu tine!”. Această frază arată clar că relația lor nu este doar una formală, ci una bazată pe o afecțiune reală și reciprocă.

Cum a reacționat Crina Mardare la alegerea fiului ei

Se pare că norocul este reciproc, deoarece și Crina Mardare a vorbit în termeni elogioși despre nora ei. Artista a împărtășit detalii despre începutul relației dintre Bubu Cernea și Elena Mogîldea în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, povestind despre momentul în care a aflat că fiul ei vrea să se căsătorească.

Interesant este faptul că Bubu Cernea nu a urmat protocolul clasic de a cere permisiunea mamei sale. În schimb, i-a comunicat direct și sincer că o iubește pe Elena și că își dorește să își întemeieze o familie alături de ea. Această abordare directă a fost primită cu bucurie de către Crina Mardare, care a fost încântată de decizia fiului ei.

Artista a fost foarte explicită în privința nora ei, descriind-o drept o femeine minunată. Mai mult, Crina Mardare a mărturisit că îl consideră pe Bubu Cernea un bărbat norocos pentru că a reușit să o întâlnească pe Elena Mogîldea, confirmând astfel că alegerea fiului său a fost una extrem de inspirată.

Toate aceste declarații, atât cele de pe Facebook, cât și cele din televiziune, confirmă faptul că între cele două femei există o relație bazată pe respect și admirație reciprocă. Pentru Elena Mogîldea, aniversarea de pe 22 octombrie a fost mai mult decât o simplă zi de naștere, fiind ocazia perfectă de a-i mulțumi public soacrei sale pentru locul special pe care îl ocupă în viața familiei lor.

Sincer, cine nu ar vrea o relație așa de cool cu soacra? Voi ce ziceți, e posibil să existe așa ceva în realitate sau e doar un caz rar?