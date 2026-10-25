Irinel Columbeanu a vorbit despre problemele financiare ale lui Mr. Pink: „E un om foarte cumpătat”

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Irinel Columbeanu a ales să pună puțină lumină pe situația lui Mr. Pink, actualul soț al Monicăi Gabor. Deși a auzit despre dificultățile financiare cu care s-ar fi confruntat acesta, fostul milionar a declarat că nu cunoaște motivele din spatele problemelor, fiind surprins pentru că îl consideră pe partenerul fostei sale soții ca fiind „un om foarte cumpătat”.

Prin această declarație, Irinel a lăsat de înțeles că are o părere bună despre Mr. Pink și că nu își explică problemele despre care s-a vorbit în spațiul public.

În același interviu, Columbeanu a vorbit și despre relația cu fiica sa, Irina, care studiază în Statele Unite. Chiar dacă distanța e uriașă, cei doi au rămas apropiați și vorbesc ori de câte ori au ocazia. Detaliul interesant e că tânăra îl contactează pe tatăl ei folosind telefonul asistentelor din centrul unde locuiește.

Irinel a dezvăluit că ultima dată când au discutat, Irina era bine și complet concentrată pe studiile sale.

Fostul om de afaceri a profitat de ocazie și pentru a face puțină curățenie în imaginea sa din perioada în care era în centrul atenției. A negat categoric orice legătură cu jocurile de noroc sau cu drogurile. Mai mult, a precizat că nu a fost atras de anturajurile în care se consumau substanțe interzise, spunând că nu l-a atras niciuna dintre fetele care trăgeau.

Să știm că asta s-a întâmplat într-o discuție pentru emisiunea „Fiță cu Adiță”, unde Irinel a mai răspuns la câteva întrebări despre stilul său de viață din trecut.

Oare mai există vreo problemă financiară în lumea mondenă care să nu fie, de fapt, doar o „confuzie”?