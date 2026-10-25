Mircea Brânzei a apărut în online după zvonurile de divorț de la Denisa Tănase. Ce face afaceristul în timp ce speculațiile cresc

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Mircea Brânzei a avut prima apariție în mediul online după ce au început speculațiile despre un eventual divorț de la Denisa Tănase. În timp ce internauții caută dovezi ale unei rupturi, afaceristul a apărut relaxat într-un videoclip pe rețelele de socializare.

Denisa Tănase și Mircea Brânzei sunt considerați unul dintre cele mai vizibile cupluri din showbiz-ul românesc, însă în ultima perioadă au circulat mai multe zvonuri despre o posibilă despărțire.

Golf și tricou roz: vibe-ul relaxat al lui Mircea

Afaceristul a fost văzut într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, unde se concentra pe jocul de golf. Imaginile îl surprind în timp ce exersa loviturile pe un teren dedicat, având un lac în apropiere.

Look-ul ales de Mircea Brânzei a fost unul extrem de lejer, Acesta purta un tricou roz, pantaloni scurți negri și o șapcă roșie, iar din imagini pare să se bucure de timpul petrecut în aer liber, departe de activitățile profesionale.

Dovezile care au aprins internetul

Deși videoclipul cu golf transmite calm, detaliile din mediul online sunt cele care au alimentat teoria despărțirii. Unul dintre cele mai discutate puncte este faptul că ultima fotografie în care Denisa Tănase și Mircea Brânzei au apărut împreună datează din iunie 2025. De atunci, cei doi nu ar mai fi publicat imagini de cuplu și nu ar mai fi fost văzuți împreună la evenimente.

Un alt detaliu care a atras atenția internauților a fost lipsa verighetelor din unele apariții recente.

Mesajul enigmatic al Denisei și absența urărilor

Denisa Tănase a publicat un mesaj de ziua ei. A scris un text lung despre lecțiile învățate în ultimul an, vorbind deschis despre nevoia de a renunța la control.

În textul său, Denisa a menționat că anul acesta a fost cel care a pus-o față în față cu cea mai mare teamă: aceea de a nu deține controlul asupra lucrurilor. Ea a scris că a învățat să accepte faptul că nu poate controla totul și că trebuie să aibă încredere în planurile Divine. De asemenea, a punctualizat că viața poate fi frumoasă chiar și dincolo de incertitudini și că a învățat, în sfârșit, să trăiască în prezent.

Mircea Brânzei nu ar fi publicat o urare pentru soția sa cu ocazia aniversării.