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Theo Rose a făcut haos pe Calea Victoriei: concert surpriză și o Dacia de Miliție

Mandy Mandopoulos · 25 octombrie 2026
via Instagram @theorose.official

Theo Rose a decis să scoată muzica direct în stradă, surprinzându-și fanii cu un concert în aer liber pe Calea Victoriei. Înainte de eveniment, artista și-a anunțat fanii că se vor întâlni în Piața Revoluției, iar în zonă s-a strâns rapid o mulțime pentru a fi cât mai aproape de artistă.

Cel mai distractiv detaliu a fost intrarea: Theo Rose a apărut în spatele unei Dacii albastre, vechi, care avea inscripția „Miliția”. O alegere bold care a dat toată atmosfera momentului, iar imaginile de la eveniment au ajuns rapid pe rețelele sociale.

Deși părea stăpână pe situație, cântăreața a recunoscut că a fost extrem de emoționată. Atât încât a avut o măsură de precauție neobișnuită. „Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții?”, a spus ea.

Atmosfera a fost de sărbătoare, iar publicul a cântat împreună cu ea mai multe piese, în timp ce toată lumea își filma momentul preferat pe telefon. A fost o ocazie perfectă pentru Theo Rose, care este cunoscută pentru energia sa, să interacționeze direct cu oamenii, într-un cadru mult mai relaxat decât în sălile de spectacole sau la evenimentele uriașe la care suntem obișnuiți.

Sincer, mi se pare o mișcare genială să aduci muzica acolo unde oamenii chiar sunt, fără bariere sau bilete scumpe.

Voi ați mai fost la așa ceva sau preferați concertele clasice, cu scaune și ordine?

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.