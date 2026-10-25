Theo Rose a făcut haos pe Calea Victoriei: concert surpriză și o Dacia de Miliție

Divertisment

Theo Rose a decis să scoată muzica direct în stradă, surprinzându-și fanii cu un concert în aer liber pe Calea Victoriei. Înainte de eveniment, artista și-a anunțat fanii că se vor întâlni în Piața Revoluției, iar în zonă s-a strâns rapid o mulțime pentru a fi cât mai aproape de artistă.

Cel mai distractiv detaliu a fost intrarea: Theo Rose a apărut în spatele unei Dacii albastre, vechi, care avea inscripția „Miliția”. O alegere bold care a dat toată atmosfera momentului, iar imaginile de la eveniment au ajuns rapid pe rețelele sociale.

Deși părea stăpână pe situație, cântăreața a recunoscut că a fost extrem de emoționată. Atât încât a avut o măsură de precauție neobișnuită. „Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții?”, a spus ea.

Atmosfera a fost de sărbătoare, iar publicul a cântat împreună cu ea mai multe piese, în timp ce toată lumea își filma momentul preferat pe telefon. A fost o ocazie perfectă pentru Theo Rose, care este cunoscută pentru energia sa, să interacționeze direct cu oamenii, într-un cadru mult mai relaxat decât în sălile de spectacole sau la evenimentele uriașe la care suntem obișnuiți.

Sincer, mi se pare o mișcare genială să aduci muzica acolo unde oamenii chiar sunt, fără bariere sau bilete scumpe.

Voi ați mai fost la așa ceva sau preferați concertele clasice, cu scaune și ordine?