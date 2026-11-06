Simona Gherghe vrea să reînvățe chitara la 49 de ani. Planul ei: „E frustrant, dar nu mă las”

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Simona Gherghe a decis să revină la chitară după o pauză de vreo 27 de ani. Planul a venit odată cu împlinirea a 49 de ani, pe 31 octombrie, zi în care a primit instrumentul cadou.

Deși recunoaște că procesul de a reînvăța ceva nu este deloc ușor, prezentatoarea este determinată. Pe Instagram a scris sincer că experiența nu este confortabilă și că se simte frustrată, dar a promis că nu va renunța.

Motorul acestei decizii au fost copiii ei, Ana și Vlad. Cei doi au ambiționat-o și au convins-o să persevereze până când va reuși din nou să cânte. Simona Gherghe a punctat faptul că, deseori, adulții le cer copiilor prea multe fără să realizeze cât de greu le este lor, așa că a ales să treacă și ea prin aceeași dificultate, indiferent de vârstă.

Ziua de naștere de pe 31 octombrie a fost una dedicată familiei. Vedeta TV a sărbătorit alături de soț, de cei doi copii și de părinți. Programul ei a fost unul relaxat: s-a plimbat prin ploaie, a vizitat o biserică din centru, a băut un cappuccino și i-a așteptat pe copii să termine orele de teatru.

Sincer să fim, respectul pentru cineva care acceptă să fie „începător” din nou, mai ales când toată lumea se așteaptă să știi deja totul, e maxim. Să te lupți cu corzile după aproape trei decenii e un act de curaj, sau măcar o metodă foarte cool de a ieși din zona de confort.