Florinel Ungureanu și-a sărbătorit soția cu o declarație emoționantă: „Cea mai mare bucurie a mea este viața pe care o împart cu tine și cu băieții noștri”

Vedete

Florinel Ungureanu a ales să își celebreze soția, Ioana, cu un mesaj plin de recunnoștință pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei ei de naștere. Cei doi sunt împreună de 20 de ani și au doi băieți, iar artistul a mărturisit că viața de familie este prioritatea lui absolută, dincolo de aplauzele primite pe scenă.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Florinel i-a mulțumit soției pentru iubire, răbdare și pentru tot ce face pentru ei. „La mulți ani, Ioana, iubirea mea! De 20 de ani mergem împreună prin viață, iar tu mi-ai dăruit doi copii minunați și o familie pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a scris el, iar lui Dumnezeu îi cere să o țină sănătoasă și să aibă sufletul liniștit.

Pe lângă relația cu soțul, Ioana are și o legătură specială cu mama lui Florinel, cele două apărând împreună în cadrul sărbătoririi.

Istoria lor de dragoste a început mult înainte de celebritate. Ambii s-au născut și au crescut în Vaslui și se cunoșteau din adolescență, fiind inițial doar prieteni. Ioana a povestit că, la început, erau doar prieteni: el avea 15 ani, iar ea 16-17. Ea a spus că l-a vrăjit cu vorbe frumoase, iar câteva luni nu a auzit de la ea decât „Maturizează-te!”.

Amândoi și-au dorit să cânte, iar Ioana a recunoscut că acest lucru a devenit posibil datorită soțului ei. Una dintre melodiile cu care au devenit cunoscuți este „Te Iubesc Oriunde Ai Fi”, lansată acum mai bine de 15 ani.

Sincer să fim, după 20 de ani împreună și doi copii, declarativele astea ne amintesc că există și povești de dragoste care rezistă în timeless-ul industriei de entertainment. Cine mai are așa ceva de stabil în viața lui?