Mirela Vaida are interdicție în camerele copiilor. Vezi ce reguli au pus cei mici pe uși

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Mirela Vaida le-a arătat fanilor din mediul online cum arată ușile camerelor copiilor ei, unde regulile sunt clare: accesul este strict controlat. Carla a transformat ușa camerei sale într-un set de instrucțiuni pentru oricine vrea să intre în spațiul ei.

Fiica prezentatoarei cere ca nimeni să nu intre în cameră fără să bată la ușă și interzice pătrunderea în interior atunci când ea nu este prezentă. Mesajele de pe ușa Carlei includ fraze precum „Bate la uși înainte să intri, te rog!”, „Camera mea, regulile mele” sau „De făcut: închide ușa, lasă-mă singură, așteaptă”. Alt mesaj spune: „Nu sta în camera mea când eu nu sunt aici, nu intra în camera mea fără să ai permisiune”.

În cazul băieților, Vladimir și Tudor, care împart aceeași cameră, lucrurile sunt mai simple. Pe ușa lor se găsesc numele celor doi și un program de utilizare a telefonului. Mirela Vaida a glumit însă pe seama disciplinei fiilor ei, susținând că programul afișat pe ușă nu este respectat deloc de băieți.

Prezentatoarea de la Acces Direct este căsătorită de aproximativ 17 ani cu Alexandru Vaida, cu care are cei trei copii.