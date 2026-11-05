Andreea Vilău este însărcinată! Primele detalii despre noul capitol din viața fostei logodnice a lui Cezar Ouatu

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Andreea Vilău trece printr-o perioadă magică și a decis să împărtășească cu toată lumea vestea că urmează să devină mamă. Make-up artista a postat pe Instagram imagini în care își etalează burtica de gravidă, anunțând că ea și partenerul său vor deveni părinți.

Blondina, care și-a refăcut viața alături de un tânăr scriitor, a ales cuvintele cu mare atenție pentru a descrie acest moment. În mesajul său, Andreea a declarat că această etapă nouă îi transformă pe ea și pe iubitul ei în „personaje secundare”. Ea a mai adăugat că, deși răsturnarea de situație a fost puțin neașteptată, este cu siguranță preferata ei de până acum.

Andreea a devenit cunoscută publicului datorită relației cu Cezar Ouatu, cu care a format un cuplu timp de aproximativ un an și jumătate. Cei doi au fost chiar logodiți, artistul cerându-i în căsătorie de trei ori, dar povestea lor s-a terminat în 2019. După separare, amândoi și-au continuat drumul separat, iar acum amândoi urmează să fie sau sunt deja părinți.

Cezar Ouatu, cântărețul opera, a devenit și el tată în 2026. Deși a preferat să își păstreze viața privată departe de atenția publicului, artistul a surprins internauții când a publicat imagini cu bebelușul său. Partenera lui, Teodora, a adus pe lume o fetiță pe nume Serena Maria.

Cezar a fost extrem de entuziasmat de venirea fiicei sale, descriind experiența ca fiind „senzațională”. Artistul a menționat la Summer Star că micuța are grimase și o fizionomie care îi seamănă mult, glumind pe seama faptului că bebelușul a moștenit trăsăturile lui „cârlionțate”.

Sincer, e drăguț să vezi că amândoi au trecut peste drama despărțirii din 2019 și acum sunt în puncte complet diferite ale vieții. Cine s-ar fi așteptat ca amândoi să intre în clubul părinților în același an?

Să sperăm că micuții vor avea parte de toată liniștea și dragostea din lume, departe de orice polemici din trecut!