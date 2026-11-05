Lorenzo de la Insula Iubirii a surprins pe TikTok: sarmale cu băieții și pasiuni neașteptate

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Lorenzo, concurentul de la sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, a fost aspru criticat pentru că nu părea implicat în viața copiilor, dar a demonstrat contrariul. A postat pe TikTok un videoclip în care apare cu șorț de bucătărie, pregătind împreună cu fiii săi o oală mare de sarmale. Clipul i-a surprins pe urmăritorii săi, iar latura dezvăluită este complet opusă față de ceea ce s-a văzut la TV.

Pe lângă gătit, Lorenzo are și alte pasiuni care nu au mare legătură între ele: motocicletele și excavatoarele. Acestea completează profilul unui bărbat care, în viața reală, pare să fie un partener și tată grijuliu, deși a fost criticat în timpul emisiunii.

În cadrul show-ului, Lorenzo și partenera sa, Nattasha Black, au traversat un parcurs incredibil, dar nu fără probleme. Concurentul a dezvăluit că este divorțat și are trei copii, detalii care au adus în prim-plan viața lui personală.

Totodată, cei doi au discutat deschis despre lipsa de încredere din relația lor. Lorenzo a recunoscut că nici el, nici Nattasha nu au încredere 100% unul în celălalt, lucru care i-a afectat de mai multe ori. El a declarat că, dacă partenera sa ar călca strâmb, i-ar părea rău pentru conexiunea pierdută, dar s-ar bucura că nu mai pierde timpul, susținând că fericirea lui nu depinde de partener.

În timp ce la Insula Iubirii încearcă să îi demonstreze Nattashei că este un bărbat fidel, chiar dacă este înconjurat de numeroase ispite, finalul show-ului va fi momentul în care cei doi vor decide cum vor pleca acasă și dacă testul le-a oferit răspunsurile necesare.