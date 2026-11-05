Gabi Torje și iubita lui, în vacanță în Las Vegas după un turneu caritabil în SUA

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Gabi Torje a ajuns în Statele Unite ale Americii alături de iubita sa, Larisa, unde au vizitat mai multe orașe, inclusiv Detroit și Las Vegas. Deși acum se bucură de vacanță, fotbalistul a dezvăluit că scopul principal al călătoriei a fost participarea la un eveniment caritabil pentru ajutorarea copiilor din întreaga lume.

În Detroit, Gabi a menționat că a fost bucuros să participe la acest act de caritate. „Detroit ne întâmpină cu peisaje superbe, culori de poveste și o atmosferă specială! Dar astăzi nu suntem aici doar să ne bucurăm de frumusețea toamnei, ci și pentru un scop mult mai important: un turneu caritabil în care fotbalul ne aduce împreună. Ne vedem astăzi la teren”, a spus Gabi Torje.

Cei doi se află acum în Las Vegas. Larisa a împărtășit pe rețelele sociale imagini din locuri emblematice ale orașului, inclusiv o poză cu un trandafir în mână, ceea ce sugerează un moment romantic între cei doi.

Totuși, Gabi Torje continuă să fie foarte rezervat când vine vorba de viața sa privată. Deși sunt în vacanță împreună, cei doi nu s-au afișat în poze în același cadru, fotbalistul preferând să își țină relația departe de atenția publicului pentru a se concentra pe carieră.

În ciuda distanței față de România, Gabi nu a uitat de proiectul TV în care este implicat. Acesta a dezvăluit că urmărește ediția de Asia Express pe tabletă și nu ratează nicio emisune, chiar dacă se află pe alt continent.

Sincer, respectăm discreția, dar cu un trandafir în mână și poze din Vegas, mai cât de „secretă” e oare relația asta?