Marian Drăgulescu vrea să fie tată din nou! Planul lui pentru noua etapă cu Simona: „O să mă implic cu totul!”

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Marian Drăgulescu și soția sa, Simona, au decis să treacă la nivelul următor în viața de familie. La un an și jumătate după ce s-au căsătorit civil și religios, fostul sportiv a confirmat faptul că își dorește să devină tată din nou și speră ca acest lucru să se întâmple cât mai repede.

Sincer, cine nu vrea un copil sănătos? Drăgulescu a fost destul de deschis despre faptul că sunt „în lucru” pentru a extinde familia. Când vine vorba de răbdare, fostul gimnast nu are nicio problemă, fiind pregătit să gestioneze tot ce vine odată cu un nou membru în casă.

Strategia pentru creșterea copiilor

Nu se așteaptă să facă totul singur, iar planul lui este unul pragmatic. Marian a menționat faptul că se va implica cu totul în proces, dar se bazează și pe un sistem de suport solid. Norocul lor este că ambii soți locuiesc în București, ceea ce le permite să aibă acces la ajutorul părinților lui și al soției sale.

Deși a subliniat că nu ar fi fost o problemă dacă ar fi trebuit să se descurce singuri, faptul că au familia aproape le face tranziția mult mai ușoară.

De la gimnastică la artă: drumul fiului lui Marian

Pe lângă planurile de viitor, Marian a vorbit și despre prezentul fiului său, care a ales o cale diferită de cea a tatălui. Deși copilul a practicat gimnastica de performanță, acesta a decis să își îndrepte atenția către latura artistică. Este o schimbare drastică de direcție, dar Marian simte că acolo este locul unde fiul său poate performa cu adevărat, mult mai mult decât ar fi făcut-o în sport.

Fostul sportiv vede talentul copilului și îl susține pe deplin, împreună cu restul familiei. Pentru el, cea mai importantă regulă este ca o persoană să facă în viață ceea ce îi place, pentru că fără pasiune nu există performanță reală.

A subliniat faptul că, indiferent de domeniu, performanța necesită muncă multă și multă răbdare. Speranța lui este ca fiul său să combine talentul natural cu efortul necesar pentru a-și îndepli visul în lumea artistică.