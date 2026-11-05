Eli Lăslean a anunțat că are cancer la sân: „Nu m-am gândit niciodată că aș putea să-mi văd feminitatea amputată”

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Eli Lăslean a anunțat public faptul că a fost diagnosticată cu cancer la sân, un moment extrem de dificil prin care trece în prezent. Creatoarea de modă a ales să împărtășească vestea pe Facebook, vorbind sincer despre impactul pe care acest diagnostic l-a avut asupra vieții sale și despre teama profundă de a-și pierde unul dintre sâni.

În mesajul său, Eli Lăslean a subliniat faptul că feminitatea nu este definită doar prin frumusețe sau aparență, ci și prin puterea de a recunoaște vulnerabilitatea și curajul de a cere sprijin atunci când este nevoie. Aceasta a mărturisit că se află într-o perioadă de adaptare, încercând să înțeleagă diagnosticul și noua realitate cu care se confruntă, iar experiența i-a schimbat perspectiva asupra vulnerabilității și feminității.

Lecții de curaj și acceptare a corpului

Fondatoarea casei de modă ELLIS a făcut o legătură emoționantă între situația actuală și un proiect din trecut, care acum capătă o semnificație personală mult mai profundă. La vârsta de 45 de ani, designerul a realizat o ședință foto pe plaja din Vama Veche, colaborând cu fotograful Dragoș Cristescu. Acele imagini au fost ulterior transformate într-un calendar tipărit în 1.000 de exemplare, pe care l-a oferit clientelor sale fidele.

Proiectul respectiv a fost conceput ca un mesaj de încurajare pentru femeile care au trecut de prima tinerețe, promovând ideea că frumusețea, senzualitatea și încrederea în sine nu dispar odată cu înaintarea în vârstă. Eli Lăslean a vrut atunci să demonstreze că o femeie poate fi sigură pe ea și după 40 de ani și că vârsta ar trebui să aducă libertatea de a fi noi înșine, nu nevoia de a ne ascunde.

Creatoarea de modă a recunoscut că, în momentul în care îndemna femeile să își iubească trupul prin acel calendar, nu s-a gândit niciodată că va ajunge într-o zi să se confrunte cu posibilitatea amputării unui sân. Ea a descris acel gest de a face fotografiile la Vama Veche drept un act de curaj, într-o perioadă în care se vorbea prea puțin despre frumusețea femeilor mature, însă astăzi acea perspectivă asupra corpului este testată de realitatea medicală.

Importanța prevenției și a solidarității feminine

Dincolo de experiența personală, Eli Lăslean a folosit această ocazie pentru a avertiza femeile cu privire la frecvența bolii. Aceasta a menționat statisticile care indică faptul că una din opt femei va dezvolta cancer la sân de-a lungul vieții, subliniind că astfel de cifre pot părea îndepărtate până în momentul în care problema apare chiar în propria oglindă. A adăugat că viața poate aduce oameni în contact cu lucruri pe care credeau că li se întâmplă doar altora.

Creatoarea de modă a transmis un mesaj despre importanța prevenției și a controlelor medicale periodice, îndemnând femeile să nu amâne vizitele la medic. Ea și-ar dori ca femeile să vorbească mai des despre aceste subiecte și să se întrebe nu doar cum arată, ci și cum se simt.

La final, Eli Lăslean a pus accentul pe solidaritate, insistând că nicio femeie nu ar trebui să înfrunte singure momentele grele. A subliniat faptul că nimeni nu este obligat să fie puternic în fiecare zi pentru a fi considerat extraordinar, dar că fiecare are dreptul să creadă că cele mai frumoase zile sunt încă înainte. Designerul și-a exprimat dorința de a fi și mai aproape de femei în perioada care urmează, oferindu-le sprijin și speranță.