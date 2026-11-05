Erika Isac a confirmat despărțirea de M.G.L.: „E mai bine pentru noi acum”

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Erika Isac a pus punct speculărilor și a recunoscut că ea și M.G.L. s-au despărțit. Artista a ales să răspundă pe TikTok unui follower care o întreba dacă nu ar fi mai bine să se împăcați decât să rămână „istorie” dacă încă se iubesc.

Reacția cântăreței a fost destul de clară: „Că e mai bine pentru noi acum să ne despărțim”. Totuși, nu a închis complet ușa unei posibile reveniri, punctând că „vedem ce ne rezervă viitorul”.

Pentru fanii celor doi, vestea a fost o surpriză totală. Pe social media, cuplul părea de nedespărțit, postând constant clipuri video în care se vedeau extrem de apropiați, ceea ce a făcut ca șocul rupturii să fie și mai mare.

Pe lângă drama sentimentală, Erika Isac a trecut printr-o transformare fizică vizibilă, slăbind considerabil. Artista a recunoscut însă că această schimbare a adus cu ea o doză de nesiguranță.

Cântăreața a mărturisit pe TikTok că se simte „foarte insecure” când vine vorba de postarea fotografiilor în care i se vede talia. Ea se teme că urmăritorii vor observa imediat pierderea în greutate și vor inunda story-urile cu comentarii de genul „Vai, dar ce ai slăbit!”.

Sincerem, e normal să fie stresată de comentarii, dar sperăm că trece rapid peste etapa asta de nesiguranță. Oare mai vedem cuplul ăsta reunit sau a fost chiar „mai bine” așa?