Reguli noi la Chefi la Cuțite, sezonul 18: jurații vor avea „cutia misterioasă”

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Sezonul 18 al emisiunii Chefi la Cuțite revine pe ecrane pe 15 noiembrie, iar noutățile încep direct cu regulile jocului. De data aceasta, Antena 1 a decis să modifice modul în care jurații primesc amuleta, introducând restricții care vor face ca obținerea acestui avantaj să fie o provocare mult mai mare decât până acum.

Strategii și restricții în bucătărie

Principala schimbare constă în implementarea unei cutii misterioase cu ingrediente. Pentru Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, acest detaliu schimbă complet dinamica probei de gătit. În cadrul misiunilor pentru câștigarea amuletei, cei patru jurați nu vor mai avea voie să intre în cămară pentru a mai lua alte ingrediente.

Chefii vor trebui să se descurce strict cu mirodeniile și cu produsele din cutia pusă la dispoziție de către echipa de producție. Asta înseamnă că orice rețetă va trebui adaptată nu doar temei impuse de prezentatoarea Irina Fodor, ci și conținutului specific al cutiei misterioase. Totul va depinde exclusiv de strategia fiecărui chef, deoarece nu mai există posibilitatea de a adăuga ingrediente suplimentare din afara celor primite.

Cine împarte „surprizele”

Distribuirea cutiilor misterioase va avea, de asemenea, un mecanism bazat pe meritocrație și competiție. La începutul fiecărei probe, cutiile vor fi împărțite de către juratul care a reușit să câștige proba anterioară.

Cei patru chefi vor intra în ringul amuletelor cu preparate spectaculoase, gata să cucerească avantaje după avantaje pentru echipa lor.

Reacțiile chefilor la noul nivel de dificultate

Jurații au reacționat divers, dar cu multă determinare, la aceste schimbări. Richard Abou Zaki spune că revoluția în bucătărie continuă cu o nouă etapă extraordinară și abia așteaptă ca telespectatorii să descopere noii concurenți și să urmărească o competiție în care emoția și nivelul profesionist se întâlnesc.

Orlando Zaharia a descris noul sezon ca fiind unul „exploziv”, menționând că această întrecere nu va pune la încercare doar papilele gustative, ci și răbdarea, tenacitatea, nervii și orgoliile participanților. Pe de altă parte, Ștefan Popescu a fost direct în ceea ce privește ambiția sa, afirmând că niciunul dintre ceilalți jurați nu are o dorință mai mare de a câștiga decât el și că este gata să dea totul în competiție.

Alexandru Sautner a subliniat faptul că lupta abia acum începe, promițând farfurii mai bune și ambiții mai mari. Acesta a recunoscut că provocările noului sezon l-au surprins chiar și pe el, observând că fiecare sezon adaugă experiență, dar alimentează și mai mult dorința de victorie și orgoliul fiecărui participant.

Programul de difuzare

Emisiunea va fi disponibilă pe Antena 1 și pe Antena Play începând cu data de 15 noiembrie. Programul de difuzare este stabilit astfel încât telespectatorii să poată urmări competiția în duminile din fiecare săptămână, începând cu ora 20:00, iar în zilele de luni, marți și miercuri, emisiunea va fi difuzată de la ora 20:30.

Să vedem dacă strategiile lor sunt suficient de bune sau dacă cutia misterioasă îi va scoate din zona de confort.