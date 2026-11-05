Claudia Pătrășcanu a implicat familia fostului soț în drama custodiei: „Să vă fie rușine dacă alegeți tăcerea”

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Claudia Pătrășcanu a decis să scoată totul la suprafață într-un mesaj dur pe Instagram, adresându-se direct familiei fostului ei soț. Artista este convinsă că mama și sora lui Gabi Bădălău aleg indiferența și refuză să privească situația din perspectiva unei mame. În apelul său, cântăreața a subliniat faptul că sora afaceristului este, la rândul ei, mamă a doi copii, ceea ce face tăcerea lor și mai greu de acceptat pentru ea.

Claudia a folosit referințe religioase pentru a-și exprima durerea, citând Sfânta Scriptură, capitolul Isaia 49:15, unde se pune întrebarea dacă o femeie poate uita copilul pe care l-a alăptat. Ea le-a întrebat pe cele două femei din familia Bădălău cum pot privi situația fără a se pune în locul unei mame. Artista a insistat că iubirea ei pentru fiul său, Nicolas, merită același respect ca iubirea de mamă pe care familia lui Gabi Bădălău o consideră sfântă.

Cinci luni de absență și reproșuri dure

În mesajul său public, Claudia Pătrășcanu a dezvăluit o detaliu care îi provoacă o suferință imensă: faptul că au trecut cinci luni în care nu a mai putut petrece timp firesc cu unul dintre copiii ei. Artista a descris momentele de dorință, menționând că își dorește să îl poată lua în brațe și să îl sărute înainte de culcare, spunându-i că este totul pentru ea. Ea le-a cerut celor două femei ca, în loc de tăcere, să transmită un îndemn firesc: copilul să fie dus acasă, lângă mama lui, ca să fie iubit, îmbrățișat și să-și trăiască în liniște copilăria.

Cântăreața a încheiat mesajul cu o avertizare severă, amintindu-le că Dumnezeu este judecătorul suprem, vede și știe totul. Ea a subliniat faptul că prima instanță de judecată ar trebui să fie conștiința fiecărui om, sugerând că tăcerea sau indiferența în fața situației lor este ceva ce ar trebui să le aducă rușine. Artista a vrut să le transmită acestora un mesaj de empatie, întrebându-le ce ar simți și cui ar cere ajutorul dacă s-ar trezi brusc în locul ei.

Reacția lui Gabi Bădălău și apărarea mamei

Gabi Bădălău nu a rămas impasibil în fața acuzațiilor și a răspuns printr-un mesaj în care a ales să își publice respectul profund pentru femeia care l-a crescut. Afaceristul a descris mama sa ca fiind o persoană extraordinară, echilibrată și cerebrală, care a făcut tot posibilul pentru ca copiii să crească în cele mai bune condiții. El a insistat pe faptul că educația primită acasă s-a bazat pe respect, bun-simț, valori morale și, mai presus de toate, pe multă dragoste și liniște.

În același timp, Gabi Bădălău s-a arătat nedumerit față de strategia fostei sale soții de a trage familia lui în discuție. Acesta a transmis clar că nu înțelege de ce Claudia Pătrășcanu încearcă să facă o paralelă între relația lui cu mama sa și conflictul actual dintre ea și fiul lor, Nicolas. Pentru afacerist, cele două situații sunt complet diferite și nu pot fi comparate.

Contextul conflictului de custodie

După divorț, separarea nu s-a produs în termeni amiabili, iar conflictul s-a mutat rapid în instanță pentru custodia copiilor. În prezent, copiii nu locuiesc împreună: unul dintre băieți stă cu mama sa, în timp ce celălalt se află la domiciliul tatălui. Claudia Pătrășcanu a mai acuzat omul de afaceri în repetate rânduri că nu îi permite să își vadă fiul, fapt care a alimentat seria de reproșuri și acuzații publice care continuă să apară în mediul online.