Diana Bart ne arată ce se întâmplă în culise: de la iubire și relații până la planurile de viitor

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Diana Bart a decis să ne lase să vedem ce se întâmplă efectiv dincolo de camerele de filmat, iar programul de weekend este plin de întâlniri autentice. Emisiunea rulează în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, la Antena Stars, iar invitații răspund unor întrebări spontane.

Sâmbătă, Marian Capet intră în jocul „De acord sau nu sunt de acord?”, unde promite să vorbească fără rețineri despre iubire, relații și prietenii. Lângă el, Andreea Perju ne povestește despre cum reușește să jongleze între provocările de mamă și viața de antreprenoare, în timp ce Oana Ioniță ne scoate la iveală planurile pe care le are pentru viitor. Să vedem dacă sunt planuri ambioase sau doar mici schimbări.

Duminica vine cu un vibe și mai intens. Armin Nicoară promite dezvăluiri despre proiectele sale, dar și despre relația cu Claudia Puican și despre cum gestionează reacțiile primite în mediul online. Diana Bart îi surprinde, de asemenea, pe Andrei Ștefănescu și pe echipa de la Xtra Night Show într-o discuție despre amintiri din copilărie.

Nu se termină aici, pentru că Nicola ne vorbește despre stil, experiențe și lecțiile pe care i le-a oferit viața. Surorile Galeriu dezvăluie cum se înțeleg dincolo de scenă și ce le face uneori să nu fie de acord. Amna și Monica Anghel vorbesc deschis despre iubire, limite și carieră, analizând experiențele care le-au format.

Ca final de program, mergem în culisele emisiunii „Petrecem în familie” descoperim poveștile dansatorilor și munca din spatele spectacolelor care aduc energia pe scenă.