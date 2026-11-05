Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal, dar legea i-a blocat

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Monica Davidescu și Aurelian Temișan au împărțit câteva amintiri emoționante despre perioada de început a căsniciei lor. Cei doi actori au dezvăluit faptul că au încercat să adopte o fetiță din Senegal, însă planul nu s-a concretizat din cauza unei reguli legislative.

Aurelian Temișan a povestit că dosarul lor a fost aprobat, însă a existat o singură problemă majoră: la acea vreme, cei doi aveau doar trei ani și jumătate de căsnicie, în timp ce legea cerea un minimum de cinci ani. În perioada de un an și jumătate până la îndeplinirea condiției, Monica Davidescu a aflat că este însărcinată. Actrița a considerat ulterior că totul s-a așezat exact așa cum trebuia.

Tot în cadrul discuțiilor despre viața lor personală, Monica Davidescu a povestit cum a gestionat momentul în care i-a anunțat soacrei sale că nu va prelua numele de familie al soțului. Strategia a fost una subtilă: a complimentat-o pe mama lui Aurelian Temișan, spunându-i că există o singură doamnă Temișan în țară și că ea nu o poate egala.

Actrița a mai spus că motivul real din spatele deciziei a fost dorința actriței de a păstra și a duce mai departe numele tatălui său, deoarece ea nu a avut frați, ci numai surori.