Simona Gherghe a sărbătorit 49 de ani între sarmale și colindatul de Halloween

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Simona Gherghe a împlinit 49 de ani și a decis ca anul acesta să sară peste petrecerea mare, preferând un cadru restrâns, alături de cei dragi. Deși nu a vrut agitație, a recunoscut că a avut momente speciale, simțindu-se mai împlinită ca niciodată.

Surprizele au început chiar înainte de data aniversării, când echipa de producție de la platoul „Mireasa” a felicitat-o în direct și i-a oferit un tort în avans.

Partea cea mai interesantă a fost suprapunerea zilei de naștere cu tradiția Halloweenului. Deși vremea nu a ajutat deloc, copiii din cartier s-au adunat și au plecat la colindat. Simona s-a implicat în activitățile copiilor, menționând cu amuzament că noroc că a fost frig și copiii n-au rezistat decât vreo 20 de minute în ploaie.

Programul a fost completat de o petrecere tematică la niște prieteni, unde prezentatoarea a mai mâncat un al doilea tort și „multe sarmale”. Seara s-a încheiat acasă, într-un cerc restrâns format din familie și câțiva prieteni foarte apropiați.

În mesajul scris pentru urmăritorii ei online, Simona Gherghe le a mulțumit tuturor celor care i-au trimis gânduri bune. Iar, pentru că nu s-a putut abține de glume, s-a autoproclamat „regina la Halloween”.

Sincer, unde e problema cu sarmalele și atmosfera de familie? Ni se pare alegerea perfectă pentru un 49 de ani relaxat. Voi ce preferați: party masiv sau liniște cu cei dragi?