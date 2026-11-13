Sezonul 11 la Insula Iubirii e deja în pregătire: Radu Vâlcan a dat indiciul decisiv

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Fanii emisiunii prezintate de Radu Vâlcan au primit confirmarea că formatul continuă și în sezonul următor. Deși ediția actuală de la Antena 1 se apropie de bonfire-ul final, înscrierile pentru viitorii concurenți sunt deja deschise, iar primele etape de selecție au demarat.

Radu Vâlcan a oferit un indiciu printr-o postare pe Instagram, unde a distribuit o fotografie din timpul pregătirilor pentru filmare. Prezentatorul a scris: „Aici mă pregăteam să intru în filmare. X se apropie de 🔥 ul final! Abia îl astept pe 11.”.

Radu Vâlcan a făcut referire la sezonul 11, semn că prezentatorul se pregătește să revină în Thailanda pentru o nouă serie de povești, teste de fidelitate și confruntări între parteneri.

Totuși, nu vă așteptați la detalii concrete despre calendarul de filmare, data lansării sau structura noului sezon, pentru că aceste informații nu au fost făcute publice. Nici numele potențialilor cupluri participante nu sunt cunoscute momentan.

Sincer, e admirabil cum producția merge cu viteza asta. Abia așteptăm să vedem ce „surprize” au pregătit de data aceasta și cine sunt vitejii care își vor testa relația în Thailanda.