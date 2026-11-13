Daniela Gyorfi despre momentele în care a vrut să renunțe la muzică și ce nu suportă la industria actuală

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Daniela Gyorfi a recunoscut că a trecut prin perioade dificile în care s-a gândit să abandoneze tot ce a construit în cariera sa. Nedreptățile și controversele care au apărut în jurul imagini sale au fost motivele principale pentru care artista s-a gândit la retragere. Totuși, sprijinul mamei sale a fost decisiv, aceasta nefiind dispusă să o lase să renunțe așa pur și simplu.

Artista a povestit că, de fiecare dată când menționa dorința de a lăsa muzica, mama ei mama ei o lua la șuturi. Daniela a recunoscut că îi era rușine să mai aducă vorba despre acest lucru în fața mamei sale. Deși a avut momente de supărare care au durat câteva zile, ea susține că niciodată nu și-a dorit cu adevărat să renunțe, deoarece consideră că muzica este menirea ei. Chiar și dacă lucrurile nu au decurs mereu așa cum și-a dorit, aceasta a declarat că, dacă ar fi să înceapă totul de la zero, ar alege aceeași carieră.

Controversele din trecut și independența financiară

O parte importantă din imaginea controversată a artistei a venit din faptul că a fost printre primele care a abordat manelele în zona muzicii dance. Această alegere i-a adus critici și probleme numeroase, însă nu a fost suficient pentru a o scoate din joc. În ceea ce privește profitabilitatea evenimentelor, Daniela Gyorfi a declarat că nu a cântat niciodată pentru bani și nu face calcule comparative între profiturile din anii 2000, începutul anilor 90 sau 2026.

Ea a precizat că piața muzicală s-a schimbat și există alte sume implicate, dar nu privește lucrurile prin prisma profitului. Mai mult, artista a subliniat faptul că este un artist independent. Asta înseamnă că plătește singură melodiile, videoclipurile și toată partea de promovare, .

Opinia despre noua generație și ritmul industriei

În ceea ce privește concurența cu artiștii mai tineri, Daniela Gyorfi nu își face griji și nu se teme să fie înlocuită. Ea consideră că există loc pentru toată lumea în industrie și că este natural ca generațiile să se schimbe. Având în vedere că cântă de peste 30 de ani, i s-ar părea penibil să aibă astfel de probleme sau să își facă griji legate de vârstă sau de faptul că cineva i-ar putea lua locul.

Totuși, există un aspect al industriei actuale care o deranjează profund: ritmul alert de lansare a melodiilor. Artista a comparat situația actuală cu cea din trecut, când un album era lansat într-un interval de un an, un an și jumătate sau doi ani. Pe atunci, melodiile apăreau la câteva luni distanță, oferindu-le publicului timp să „digere” piesa și să devină aceasta cunoscută.

În prezent, Daniela consideră că volumul de muzică lansat este inutil, nefiind normal ca un artist să scoată o melodie la fiecare două sau trei săptămâni. Ea crede că mulți dintre colegii ei de breaslă sunt de acord cu această opinie, considerând că acest ritmul nu este unul corect.

Admirația pentru alți artiști și controlul creativ

Deși este critică față de ritmul industriei, Daniela Gyorfi admiră mai mulți artiști din generația nouă și nu doar. Printre aceștia se numără Theo Rose și Alina Eremia. De asemenea, a menționat că o admiră foarte mult pe Delia, referindu-se în special la o melodie recentă scoasă de aceasta, pe care a descris-o drept „foarte, foarte mișto”.

Pe plan internațional, Inna este artista care i-a lăsat cea mai bună impresie. Daniela a declarat că este mândră că este româncă și că a auzit-o pe Inna la radio în America și în Europa, lucru pe care îl consideră o realizare importantă pentru orice artist.

În ceea ce privește deciziile profesionale și imaginea publică, artista susține că a făcut dintotdeauna ceea ce i-a plăcut ei, fără să se intereseze de trenduri sau de părerea lumii. În prezent, ia toate deciziile împreună cu soțul ei, George, care îi este și impresarul. Această echipă îi permite să facă ceea ce vrea, când vrea și cu cine vrea.