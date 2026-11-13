Cornel Păsat, în conflict cu soția după despărțire! Fostul dansator susține că Bianca vrea să îl dea afară din propria casă

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Cornel Păsat trece printr-o perioadă extrem de complicată pe plan personal, după ce relația cu soția sa, Bianca, a ajuns la final. Deși inițial nu și-a dorit divorțul și a sperat ca cei doi să își salveze căsnicia, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar fostul dansator susține acum că se confruntă cu o problemă mult mai serioasă.

Acesta o acuză pe partenera sa că ar încerca să îl îndepărteze din propria locuință. Conform declarațiilor lui Cornel, Bianca Păsat ar intenționa să stabilească domiciliul familiei în casa în care au locuit împreună, însă imobilul îi aparține fostului dansator încă dinainte de căsătorie. El se teme că această decizie ar putea avea consecințe grave asupra situației sale.

„În relația asta, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Eu nu am vrut divorțul, acum când sunt de acord cu divorțul, mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”, a declarat Cornel Păsat. Acesta susține că obiectivul ascuns al soției sale este să îl dea afară din casă prin declararea domiciliului familial printr-un divorț la notar. Fostul dansator a mai adăugat că se simte ca și cum ar sta „cu securea deasupra capului”, orice abatere sau violență verbală și fizică putând să îi permită soției să îl scoată afară.

Deși și-ar fi dorit o separare pe cale amiabilă, Cornel Păsat spune că situația actuală l-ar putea determina să renunțe la varianta divorțului la notar. Acesta intenționează să ceară ajutorul unui avocat pentru a face demersurile necesare și a-și clarifica situația juridică.

Fostul dansator mărturisește că nu își dorește un conflict cu femeia cu care a fost căsătorit și nu îi dorește răul, dar nu mai vrea să trăiască într-o atmosferă toxică și tensionată. „Nu mi-aș fi închipuit că o să ajung în situația asta”, a mai concluzionat el.