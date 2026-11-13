Ileana Sterp a dezvăluit un secret despre mama ei: „nu vreau să exagerez”

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Ileana Sterp a răspuns pe Instagram mesajelor urmăritorilor ei care, i-au sugerat să se ducă să doarmă la mama ei, la căldură. Ileana povestise că a decis să aprindă mai des focurile în casă pentru că iarna trecută a plătit foarte mult la curent în fiecare lună. Mulți au întrebat-o de ce nu vine mama ei să aprindă focul în casa fiicei sale, așa cum făcea până acum, sau de ce Ileana nu se mută ea la mama ei, mai ales că copiii nu erau acasă.

Reacția Ileanei a fost una amuzată, povestind un lucru neașteptat despre mama ei, Geta. Aceasta a dezvăluit că „maica ei” nu își face focul, cu excepția cazului în care este extrem de frig afară. În general, mama ei doarme la temperatura normală a camerei deoarece nu suportă căldura. Ileana a spus că a avut mereu o problemă cu acest lucru și că o tot ceartă pentru că nu își face căldură, însă Geta insistă că nu suportă când este cald. Pentru a completa tabloul, Ileana a povestit că mama ei umblă deseori în capot și cu picioarele goale, concluzionând faptul că mama ei pur și simplu nu are foc și nu are căldură în casă.

Sprijinul familiei după separarea de Daniel Aloman

Această relație apropiată cu mama ei a devenit și mai evidentă după momentul în care Ileana Sterp și Daniel Aloman au anunțat că se despart, o veste care a surprins total publicul care urmărea familia. În perioada care a urmat, Ileana a fost sprijinită constant de familia sa, în special de mama ei, cu care este și vecină la țară. Cele două au o relație extrem de strânsă și se ajută reciproc oricând au nevoie.

În prezent, deoarece Ileana și-a deschis un restaurant, ea este obligată să plece de acasă aproape toată ziua. Din acest motiv, unele dintre sarcinile casnice au căzut pe umerii mamei sale, Geta. Aceasta merge adesea să aprindă focul în casa Ileanei, astfel încât fiica ei să găsească atmosfera caldă atunci când se întoarce acasă după o zi de muncă.

Planuri de viitor și organizarea copiilor

Pe lângă detaliile despre viața de familie, Ileana Sterp a mai dezvăluit și motivele pentru care copiii ei se află momentan la tatăl lor. Aceasta a spus că urmează să înceapă un proiect fain, că este nerăbdătoare și că va face multe drumuri la București. A adăugat că a doua zi pleacă, iar copiii vor sta câteva zile la Sebeș.

Ileana a menționat că încă nu a pornit centrala anul acesta. Ea a recunoscut că ar fi dat drumul caloriferelor, însă a realizat că mai întâi trebuie să facă câteva proceduri tehnice, precum pornirea și aerisirea centralei, înainte de a putea folosi sistemul de încălzire. Aceasta a menționat că trebuie să se demacheze și să își desfacă părul, descriind starea acestuia ca fiind „beton”.

Sincer, e amuzant să vezi cum în familia Sterp se bate băgaia în oraș cu temperatura: una nu suportă căldura și merge cu picioarele goale, iar cealaltă se angantează în „lupte” cu centrala nepornită. Oare cine are dreptate când vine vorba de confortul termic în casă?