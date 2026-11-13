Mirela Retegan despre experiența din Asia Express: „Țipetele mă blochează”

Vedete

Mirela Retegan a ajuns la o concluzie interesantă după ce a participat la Asia Express alături de fiica ei, Maya. În cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”, femeia de afaceri a recunoscut că zgomotele din jur o fac să își piardă concentrarea atunci când trebuie să facă ceva important.

Vedeta a explicat că țipetele, înjurăturile sau vorbirea urâtă o blochează complet. A dat ca exemplu momentele din jocurile de amuletă, când Maya o întreba dacă este prezentă, iar ea răspundea afirmativ, dar simțea că „îngheață” și era incapabilă să gândească din cauza haosului sonor din jurul ei.

Tot în cadrul discuției a revenit și vorba despre conflictul cu Loredana Chivu. Cele două au avut un schimb de replici în timpul unei probe, deoarece Mirela Retegan a făcut special gălăgie pentru a le încurca pe Ana Maria Mocanu și coechipiera ei. Antreprenoarea susține că a strigat exact așa cum au făcut toate celelalte echipe pe parcursul competiției.

Mirela Retegan a mai povestit că remarcile Loredanei Chivu nu au deranjat-o neapărat, însă și-a amintit de ironia unei concurente care, supărată că echipa ei a luat amuleta, a spus la careu: „Mă bucur că doamna Retegan și-a găsit vocea”.

Să nu ne mințim, cine nu s-a simțit „înghețat” când toată lumea urlă în jurul lui, mai ales când miza e mare?