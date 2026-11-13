Irina Fodor după finala Asia Express 2026: „Nu vă atașați prea tare”

Vedete

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt noii câștigători ai emisiunii Asia Express, după ce au reușit să depășească celelalte opt echipe din acest sezon. Finala a avut loc pe 11 noiembrie, iar duelul pentru trofeu s-a dat între echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc și cea compusă din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Irina Fodor, care a prezentat show-ul, a recunoscut că, indiferent de câte ori trece prin acest moment, emoțiile rămân puternice. Prezentatoarea a declarat pe Facebook că anunțul echipei câștigătoare este partea ei preferată din fiecare sezon. Pentru ea, imaginea concurenților care ajung la linia de finish, după tot stresul, dorul de casă și momentele de abandon, face ca orice provocare din competiție să merite.

Irina Fodor a descris finala din Shanghai ca fiind spectaculoasă și pe măsură, subliniind faptul că nu se va obișnui niciodată cu sentimentul acela special de la finalul Drumului Mătăsii.

Totodată, prezentatoarea a făcut un apel la prudență pentru fanii emisiunii, sugerând că nu se limiteze la ceea ce au văzut până acum. „Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt! Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul!”, a declarat Irina Fodor.

Bănuim că cineva e deja pe modul „hype” pentru noul sezon, mai ales că Irina a promis surprize și este convinsă că următoarea ediție va fi peste așteptări. Cine credeți că ar fi partenerul ideal pentru o aventură așa brutală?