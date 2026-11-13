Business la 11 de ani: Cât ar putea câștiga Eva Măruță pe lună

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Eva Măruță are 11 ani și are deja propriile surse de venit. Fiica lui Cătălin și Andrei Măruță câștigă din campanii publicitare, colaborări cu branduri, apariții în filme și participări la diverse evenimente.

O parte dintre venituri ar putea proveni din rețelele sociale. Estimările bazate pe platforme de analiză precum Influencer Marketing Hub sugerează că o singură postare sponsorizată pe TikTok ar putea aduce între 1.100 și 1.850 de lei. Dacă Eva menține un ritm de 8-12 videoclipuri relevante pe lună, veniturile din acest zona ar putea ajunge între 7.500 și 15.000 de lei.

YouTube-ul nu este neglijat, canalul „Eva Maria Măruță” putând genera între 2.500 și 7.500 de lei lunar, în funcție de vizualizări și parteneriate.

O altă categorie importantă de câștiguri ar putea fi reprezentată de contractele de imagine și campaniile integrate. Aici vorbim de pachete de promovare estimate între 10.000 și 25.000 de lei. La toate acestea se adaugă banii din proiecte cinematografice, cum este filmul „Tati Part-Time”, și participările la evenimente, unde suma depinde strict de contractul semnat.

Facând un calcul rapid pe baza acestor estimări, Eva ar putea încasa lunar între 20.000 și 47.500 de lei. Să nu uităm însă că acestea sunt estimări, nu sume confirmate oficial de familia Măruță, deci realitatea poate fi diferită în funcție de contractele reale.