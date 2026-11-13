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Claudia Florescu de la Insula Iubirii va deveni mamă: „Din doi oameni și un suflețel blănos, devenim o familie și mai mare”

Mandy Mandopoulos · 13 noiembrie 2026

Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a făcut anunțul care i-a emoționat pe fani: este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată. Bruneta a dezvăluit pe Instagram că familia ei se va mări în curând, alături de bărbatul care i-a schimbat viața.

Într-un mesaj plin de emoție, Claudia a explicat că până acum iubirea lor era formată din doi oameni și patru lăbuțe, dar viața le-a pregătit o surpriză. Ea i s-a adresat și lui Boy, spunându-i: „pregătește-te… în curând nu vei mai fi doar răsfățatul casei, ci cel mai iubitor frățior mai mare!”. Fosta concurentă a mulțumit pentru tot ce a primit, scriind că „cea mai frumoasă poveste a noastră abia începe”.

Vestea a fost primită cu mult entuziasm de comunitatea online, mesajul adunând numeroase aprecieri și felicitări la scurt timp după publicare.

Anunțul sarcinii vine la câteva luni după ce Claudia Florescu și-a prezentat oficial noul partener. În aprilie, ea dezvăluia că trăiește o frumoasă poveste de dragoste și a publicat primele imagini alături de cel care i-a cucerit inima. La acea vreme, bruneta s-a afișat în ipostaze romantice și a mărturisit că simte că și-a găsit sufletul pereche. Ea credea atunci că atunci când Dumnezeu hotărăște să unească două suflete, nimic nu poate sta în cale, iar inimile se recunosc fără să spună prea multe.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.