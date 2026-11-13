Claudia Florescu de la Insula Iubirii va deveni mamă: „Din doi oameni și un suflețel blănos, devenim o familie și mai mare”

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Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a făcut anunțul care i-a emoționat pe fani: este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată. Bruneta a dezvăluit pe Instagram că familia ei se va mări în curând, alături de bărbatul care i-a schimbat viața.

Într-un mesaj plin de emoție, Claudia a explicat că până acum iubirea lor era formată din doi oameni și patru lăbuțe, dar viața le-a pregătit o surpriză. Ea i s-a adresat și lui Boy, spunându-i: „pregătește-te… în curând nu vei mai fi doar răsfățatul casei, ci cel mai iubitor frățior mai mare!”. Fosta concurentă a mulțumit pentru tot ce a primit, scriind că „cea mai frumoasă poveste a noastră abia începe”.

Vestea a fost primită cu mult entuziasm de comunitatea online, mesajul adunând numeroase aprecieri și felicitări la scurt timp după publicare.

Anunțul sarcinii vine la câteva luni după ce Claudia Florescu și-a prezentat oficial noul partener. În aprilie, ea dezvăluia că trăiește o frumoasă poveste de dragoste și a publicat primele imagini alături de cel care i-a cucerit inima. La acea vreme, bruneta s-a afișat în ipostaze romantice și a mărturisit că simte că și-a găsit sufletul pereche. Ea credea atunci că atunci când Dumnezeu hotărăște să unească două suflete, nimic nu poate sta în cale, iar inimile se recunosc fără să spună prea multe.