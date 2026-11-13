Robert Tudor răspunde criticilor care i-au analizat casa de lux: „Nu trebuie să mă placă toată lumea”

Vedete

Robert Tudor nu are timp de „cârcotașii” care îi analizează câștigurile sau stilul de viață. Magicianul a decis să pună lucrurile la punct referitor la casa impresionantă pe care și-a construit-o pe malul lacului, în Sectorul 1 din București. Pentru el, locuința nu este doar un spațiu de lux, ci și o investiție, un vis transformat în realitate unde prioritățile sunt confortul și binele familiei sale.

Robert a auzit comentarii de genul „Este prea mare! Ce faceți când pleacă copiii și rămâneți singuri?”, însă nu l-au deranjat. El consideră că fiecare își așterne cum își place și nu simte nevoia să dea socoteală pentru ceea ce a realizat. Mai mult, artistul are o replică pentru cei care critică gratuit: le sugerează să își „spele geamurile” proprii înainte de a judeca pereții vecinilor, sugerând că deseori murdăria este în perspectiva celui care privește, nu în realitatea celuilalt.

25 de ani de sacrificii în spatele trucurilor

Succesul nu a venit peste noapte pentru Robert Tudor. În spatele spectacolelor și a momentelor pline de umor, se ascund 25 de ani de carieră, repetiții, drumuri lungi și sacrificii. Magicianul admite că oamenii văd doar rezultatul final, dar nu și munca din spatele rezultatului. Totuși, bucuria de a aduce zâmbete pe chipurile oamenilor și uimirea copiilor rămân principalele motive pentru care nu se vede renunțând vreodată la magie.

Artistul recunoaște că meseria sa îl încarcă cu energie și îi permite să transmită emoții și povești, dincolo de simpla surpriză a unui truc. Chiar dacă oboseala există, așa cum se întâmplă în orice profesie, pasiunea pentru magie a rămas intactă, iar el nu s-a văzut niciodată practicând altceva.

Tata strict și experiențele cu copiii

Viața de familie a fost cea care l-a „ancorat” cel mai mult pe Robert Tudor. El spune că rolul de tată l-a schimbat radical, făcându-l să privească diferit la viitor și la deciziile pe care le ia. Deși publicul îl vede mereu glumind, acasă lucrurile stau altfel: Robert admite că este mai strict decât soția sa, Elena, deoarece este de modă veche și crede în existența regulilor și a limitelor clare pentru copii.

În ceea ce privește răsfățul, magicianul și Elena se echilibrează reciproc, ea oferindu-le mai multă libertate. O dovadă a acestui echilibru sunt experiențele pe care le-au oferit celor doi copii, David și Ade, ambii născuți în luna octombrie (David pe 6 și Ade pe 15). Cei mici și-au îndeplinit dorințele anului acesta: Ade a fost la Disneyland, iar David a văzut un meci al Barcelonei. Familia a asistat împreună la confruntarea Barcelona – Paris Saint-Germain, iar Robert consideră că aceste amintiri sunt cele mai frumoase cadouri pe care le poate lăsa copiilor.

Proiecte noi și planuri pentru anul viitor

Pe lângă cariera de magician, Robert Tudor sprijină și proiectele soției sale, Elena. Cei doi doresc să dezvolte „Dare to Be Magic”, proiectul de ceramică al Elenei, unde aceasta modelează lutul, pictează, glazurează și arde piesele în cuptor pentru a crea obiecte unice.

Magicianul are în vedere un turneu prin zece orașe pentru anul viitor. Astfel, Robert Tudor continuă să jongleze între carieră, investiții și timpul petrecut cu familia, ignorând criticile celor care nu au văzut anii de muncă din spatele succesului său.

Ce credeți, e prea mult lux sau merită fiecare ban după 25 de ani de muncă?