Ilinca Vandici despre magia sarcinii: „Să iubești pe cineva înainte să-l ții în brațe”

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Ilinca Vandici a postat pe Instagram o imagine în care i se vede burtica de gravidă și a scris un mesaj despre legătura specială dintre o mamă și copilul ei. Prezentatoarea, care este însărcinată pentru a doua oară, a mărturisit că este un sentiment magic să porți în pântece o ființă pe care nu ai întâlnit-o încă, dar pe care o iubești deja enorm.

„E ceva magic în gândul că în mine crește o viață. 🤍 Că trupul meu devine acasă pentru o inimă pe care încă nu am întâlnit-o, dar pe care o iubesc deja atât de mult. Poate că asta e una dintre cele mai frumoase forme de iubire: să iubești pe cineva înainte să-l ții în brațe🥹”, a scris vedeta.

În ceea ce privește partea practică a sarcinii, Ilinca ne-a povestit în emisiunea Follow Us cum s-au schimbat preferințele ei culinare. Acum mănâncă mai des, dar în porții mai mici, pentru a se adapta nevoilor organismului. Cât despre pofte, dulciurile nu mai sunt atât de tentante, în schimb este atrasă de preparatele sărate, fructe și legume.

Vedeta a glumit despre faptul că nu are pofte ciudate, menționând că știe oameni care în timpul sarcinii miroseau toba de eșapament sau pompele de benzină, dar ea „stă bine”. De asemenea, a precizat că la Zian nu a avut simptome similare și că, dacă s-ar putea, ar dormi toată ziua. În ceea ce privește cafeaua, limită maximă este de două cești pe zi.

Prezentatoarea TV a decis să facă acest copil împreună cu partenerul ei, Bogdan Boitor.