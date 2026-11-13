Să vină Miți junior! Marcel confirmă că Armina este însărcinată

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Să vină Miți junior! Informația a fost confirmată chiar de Marcel Andrei: soția sa, Armina, ar fi însărcinată. Vestea vine într-un moment extrem de agitat pentru cei doi, care se află deja în Tenerife pentru a-și celebra iubirea.

În ultimele săptămâni, fanii au observat o burtică suspectă în videoclipurile postate de Armina, ceea ce a declanșat o avalanșă de întrebări despre o posibilă sarcină. Suspiciunile au crescut după un videoclip recent în care Marcel a apărut la aeroportul din Tenerife alături de soția sa, precum și de George Jaguarul și iubita acestuia. Armina purta un top care îi lăsa abdomenul la vedere, iar detaliul nu a trecut neobservat.

Marcel Andrei a dat like unui comentariu în care un urmăritor îi spunea Arminei că „te dă Miți de gol” și îi ura o sarcină ușoară. Gestul a fost interpretat de internauți drept o confirmare a veștilor despre venirea unui copil în familie.

Bucuria este dublă, deoarece sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cei doi își vor uni destinele printr-o nuntă religioasă organizată tot în Tenerife. Cei doi s-au căsătorit civil în decembrie 2024, deci au mai așteptat aproape doi ani pentru acest pas. La acest eveniment special a ajuns și mama lui Marcel, care a ajuns și ea în Tenerife pentru a fi alături de cei doi în ziua nunții.