Eli Lăslean vorbește despre lupta cu cancerul la sân

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Eli Lăslean vorbește deschis despre experiența cu cancerul la sân, despre modul în care a descoperit boala și despre semnalul de alarmă pe care îl transmite tuturor femeilor. Creatoarea de modă face parte din grupul de invitați cu povești de viață puternice care apar duminică, de la ora 13:00, în emisiunea condusă de Mara Bănică și Marius Niță .

Alături de ea, Mihai Trăistariu își amintește de o copilărie marcată de violență și lipsuri materiale, inclusiv momentul în care a decis să plece de acasă pentru a-și construi un viitor mai bun. Paula Chirilă aduce materiale exclusive despre iubire, căsătorie și emoțiile care îi definesc viața.

În aceeași ediție, Pompilia Stoian vorbește despre un moment din carieră care încă o emoționează, în timp ce Maria Cârneci povestește despre copilăria sa și despre cum a reușit să rămână modestă în ciuda succesului. Alin Gălățescu explică, pe partea sa, conceptul de lux autentic în modă, dincolo de branduri și prețuri.

Prima parte a emisiunii se concentrează pe dosarele mondene, unde jurnalista Ioana Cosma și Cornel Păsat analizează poveștile de iubire începute online. Printre vedetele care și-au găsit partenerii pe aplicații de dating sau social media se numără Alex Ion, Victoria Răileanu, Speak și Ștefania, precum și Nouria Nouri.

Tot în această secțiune, este urmărit parcursul lui Dragoș Săvulescu, de la copilăria din Rahova până la viața de milionar, incluzând nunțile extravagante, problemele cu legea și divorțurile. De asemenea, este prezentată povestea lui Mircea Lucescu, de la originile sale modeste până la succesul din fotbal și relația de dragoste cu femeia care i-a fost alături încă din anii '60.

La final, Gabriella Barbu, cunoscută din Insula Iubirii, face dezvăluiri despre familie și despre drumul care a condus-o în Spania.