Lino Golden s-a apărat de acuzațiile de trădare: „Nu am mușcat nicio mână”, despre relația cu Alex Velea

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Lino Golden a reacționat public după ce a fost din nou ținta unor critici dure în mediul online. Artistul a primit un mesaj în care era acuzat că l-ar fi trădat pe Alex Velea, persoana care i-a oferit sprijinul necesar la începutul drumului său în muzică. Pentru a lămuri situația, Lino a ales să publice un videoclip pe rețelele de socializare, unde a analizat conflictul cu fostul mentor și a detaliat încercările de împăcare pe care susține că le-a făcut pe parcursul timpului.

Contextul rupturii dintre artiști

Tensiunile dintre cei doi nu sunt noi, scandalul a izbucnit în urmă cu mai mulți ani. Pe perioada de colaborare, Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea au fost asociați cu aceeași casă de discuri, însă ulterior au început să se îndepărteze. Alex Velea, cântăreț de pop și R&B, a jucat un rol esențial în promovarea și dezvoltarea carierei celor doi artiști mai tineri, însă relația s-a deteriorat progresiv. Ruptura a devenit publică, fiind însoțită de declarații și tensiuni.

Răspunsul la acuzațiile de trădare

De atunci, acuzațiile de trădare și discuțiile despre felul în care s-a încheiat colaborarea au continuat să apară în spațiul online. Recent, un internaut i-a adresat artistului un comentariu drastic, afirmând că trădarea nu poate fi iertată și că reprezintă una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate comite un om. Lino Golden nu a ignorat mesajul și a decis să explice perspectiva lui asupra lucrurilor, considerând că acuzațiile actuale nu reflectă realitatea faptelor.

Artistul a recunoscut faptul că primește astfel de comentarii frecvent și a declarat că înțelege de ce publicul a ajuns să îl perceapă în acest fel. Totuși, el a negat categoric ideea că l-ar fi trădat pe Alex Velea sau că ar fi profitat de ajutorul primit anterior. În videoclip, Lino a menționat: „Primesc des această acuzație, primesc des acest comentariu. Cumva, că eu aș fi trădat sau aș fi făcut nu știu ce, că aș fi mușcat mâna care m-a hrănit. Și pot să o înțeleg din perspectiva tuturor. Eu, în locul vostru, aș zice la fel de mine”.

El a insistat pe faptul că situația nu a stat așa și a declarat: „Nu a fost nicidecum așa, nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri pe care le voi povesti”. Trapperul a mai adăugat că perioada aceea a fost foarte frumoasă și că nu există răutate în ceea ce privește acele amintiri, dar a promis că va povesti toate detaliile la momentul potrivit.

Eforturile de împăcare și atitudinea lui Alex Velea

În cadrul aceleiași intervenții, Lino Golden a detaliat și starea actuală a relației sale cu Alex Velea. Acesta susține că a încercat în repetate rânduri să repare lucrurile și să ajungă la o înțelegere cu cel care l-a ajutat la începutul carierei. Artistul a afirmat că a făcut gesturi concrete pentru a demonstra disponibilitatea de a lăsa orgoliul deoparte, însă aceste demersuri nu au adus rezultatul dorit.

Potrivit declarațiilor sale, Lino nu a primit răspunsul pe care îl aștepta, precizând că atitudinea lui Alex Velea a rămas neschimbată în ciuda încercărilor sale. El a subliniat o distincție importantă între cele două tipuri de abordări: „E o diferență între dorința de împăcare doar pentru iertarea publică și dorința reală de împăcare, iar eu în privat am făcut demersurile”.

La final, Lino Golden a lăsat să se înțeleagă că nu a spus încă tot ce știe despre ruptura dintre el și Alex Velea. El are intenția de a vorbi mai pe larg despre motivele care au dus la încheierea relației lor, însă a precizat că va face aceste dezvăluiri doar atunci când va fi momentul potrivit, evitând astfel să transforme situația într-un conflict bazat pe răutate.