Sesiune de shopping serioasă pentru Andra: a ieșit cu pungile pline de la mall

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Andra a făcut o vizită la Băneasa Shopping City, unde s-a delectat cu o sesiune serioasă de cumpărături. Artista nu a ieșit din mall cu o singură sacoșă, ci cu un număr generos de pungi, dovedind că nu s-a rezervat deloc când a venit vorba de shopping.

La capitolul branduri, Andra a ales Dior și Sport Couture, magazinele unde a găsit cele mai multe lucruri care i-au făcut cu ochiul. Pentru a putea naviga eficient printre rafturi, aceasta a optat pentru un look bazat pe confort: un palton lung negru purtat peste o maletă în aceeași culoare, blugi și cizme negre.

Deoarece pungile s-au adunat rapid, artista a avut nevoie de ajutor pentru transport. Aici a intervenit șoferul ei, care a preluat toate sacoșele și i-a fost ajutor de nădejde soției lui Măruță.

Buna dispoziție a fost la maximum pe parcursul ieșirii din mall. Andra a fost toată un zâmbet și a schimbat câteva vorbe cu șoferul, reușind să-l molipsească cu veselia ei, încât și bărbatul a fost surprins zâmbind cu gura până la urechi.

Shoppingul e cea mai bună terapie, mai ales când ai pe cineva care să care pungile!