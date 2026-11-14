Claudia Ion a aruncat colierul în foc după ce a văzut imaginile cu Ionuț Mocăniță

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Claudia Ion a ajuns să arunce în foc colierul care simboliza relația ei cu Ionuț Mocăniță. Concurenta a declarat clar că nu mai vrea să păstreze absolut nimic care să îi amintească de povestea lor, după ce a văzut imaginile cu acesta la Insula Iubirii.

În cadrul emisiunii, cei doi s-au apropiat de ispite diferite: Claudia de Eduard Vlădescu, iar Ionuț de Andrușca. Momentul critic a venit odată cu imaginile referitoare la refuzul testului poligraf. Claudia a interpretat acest refuz ca fiind o formă de grijă pentru imaginea sa publică, însă ce a durut-o cu adevărat a fost confesiunea partenerului ei, care a afirmat că nu a mai putut să o iubească.

Emoțiile au fost la cote maxime, iar Claudia a adus în discuție și episoade din urmă cu trei ani, pe care susține că le iertase. Ea a spus că, în urmă cu trei ani, Ionuț chema fete în fostul apartament și se vedea cu fosta.

„Eram sigură că nu o să facă niciun test poligraf, pentru că tot timpul a fost despre cum o să iasă el”, a spus Claudia Ion. Ea a mai adăugat că Ionuț nu a făcut testul pentru că s-a culcat cu ispita, altfel ar fi ieșit din competiție „cu fruntea sus, la ceruri și peste ceruri”.

Decizia de a scăpa de bijuterie a fost finalul definitiv al sentimentelor pentru ea. Claudia a concluzionat drastic: „Dacă el de un an și ceva nu mă mai iubește, din secunda asta, eu nu-l mai iubesc pe Ionuț”.

Sincer, cine mai are timp de drame așa de intense? Când ajungi să arunci bijuteriile în foc, știm cu toții că nu mai există nicio șansă de revenire. Voi ce faceți cu obiectele rămase după o ruptură: le aruncați sau le țineți ca amintire?