Adrian Velea a primit tort aniversar în direct la Acces Direct

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Adrian Velea a avut parte de o aniversare surprinzătoare în platoul emisiunii Acces Direct. Momentul în care prezentatorul a intrat în direct alături de Mirela Vaida a fost cel ales de echipa de producție pentru a-i aduce tortul aniversar, reușind să păstreze surpriza secretă până în ultimul moment.

Cei doi prezintă împreună emisiunea la Antena Stars, fiind colegi de mai câțiva ani. Înainte de a ajunge în rolul de prezentator alături de Mirela Vaida, Adrian Velea a activat ca reporter, având peste zece ani de experiență în televiziune și participări în mai multe emisiuni.

Cu aproximativ cinci luni în urmă, Mirela Vaida a prezentat singură o ediție a show-ului, deoarece Adrian Velea fusese răcit. La acea ocazie, Mirela le-a transmis telespectatorilor: „Astăzi, fără Adi Velea. Îi transmitem gânduri bune și sănătate, pentru că a răcit”.

Gestul colegilor din producție a păstrat surpriza pentru momentul în care cei doi prezentatori au intrat în direct.