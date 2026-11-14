Marian Drăgulescu a slăbit 10 kilograme într-o lună, ajungând de la măsura S la L

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Marian Drăgulescu a slăbit zece kilograme într-o singură lună, cu ajutorul unui specialist. Fostul gimnast a recunoscut că s-a simțit inconfortabil în activitățile de zi cu zi din cauza greutății în plus, o problemă cu care s-a confruntat timp de patru ani.

Schimbarea a fost vizibilă mai ales în garderobă: de la tricouri mărimea S, a ajuns să poarte mărimea L. Drăgulescu a precizat că majoritatea kilogramelor s-au depus la nivelul abdomenului, ceea ce a făcut ca pantalonii și tricourile să nu îi mai vină cum trebuie. Acum, el se simte cel mai bine la o greutate de 63-64 de kilograme.

Pentru a atinge acest rezultat, el a mizat pe o abordare complexă, care a inclus somnul, alimentația și mișcarea. „Nu este vorba doar de sport, mișcare și slăbire, este și despre o alimentație, un stil de viață sănătos, avem nevoie de îndrumare”, a declarat el.

Procesul a fost unul intens, dar disciplina de fier, cu care a fost obișnuit în anii de sport, l-a ajutat să reziste. În același timp, Marian Drăgulescu a făcut o observație importantă despre fitness: sportul în sine nu slăbește, ci oferă tonus, musculatură și putere pentru a face față zilei.