Paula Chirilă și Dan Giuvelic s-au căsătorit! Detaliul romantic din spatele buchetului de mireasă

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Paula Chirilă și Dan Giuvelic au devenit soț și soție într-o ceremonie care a avut loc în Otopeni, urmată de o petrecere la un restaurant. Actrița a ales pentru ocazie o ținută elegantă, compusă dintr-o fustă și un sacou, ambele pe alb.

Cel mai interesant detaliu a fost buchetul de mireasă, pe care l-a creat chiar Dan Giuvelic. Cei doi au căutat împreună modele pentru a stabili cum va arăta acesta, însă soțul actriței s-a asigurat că florile și modelul sunt alese cu grijă. Dan a dezvăluit într-o emisiune că i-a fost important ca soției sale să îi placă buchetul "din toată inima", nu doar să spună că îi place, pentru că a știut că acest lucru va avea un impact. Deși amândoi au fost foarte aglomerați, au stabilit împreună o cromatică de toamnă.

Totul nu a fost însă perfect organizat, deoarece mirii au întârziat 15 minute la cununia civilă. Paula Chirilă a explicat ulterior că acest lucru s-a întâmplat pentru că, după ce au plecat de acasă și au intrat pe DN, au dat peste un „puhoi de mașină”. Actrița a recunoscut că i-a fost rușine, mai ales că invitații și nașa îi sunau deja.

În cadrul aceleiași discuții, Paula a mai dezvăluit și faptul că, la început, a fost sceptică în privința relației din cauza diferenței de vârstă. Aceasta a menționat că era matură de mică și i-a fost greu să accepte că un om de vârsta lui Dan poate fi matur, însă acesta a reușit să dărâme zidurile pe care actrița și le construise în jurul ei.

Sincer, respect pentru Dan că s-a ocupat de buchet, dar traficul de pe DN e singurul lucru care nu se schimbă niciodată, nu? Voi ce ați face dacă întârziți la propria nuntă?