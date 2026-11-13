Pepe a dezvăluit cum e tata: între limitele stricte și rolul de sufletul petrecerii

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Pepe s-a deschis despre viața sa de părinte și despre modul în care gestionează relația cu cei patru copii. Artistul consideră că echilibrul este pilonul central al familiei sale, asumându-și un rol dual: acela de autoritate care impune reguli, dar și cel de motor al distracției în casă.

În cadrul emisiunii „Invitatul de 12”, difuzată pe Kanal D2 și Radio Impuls, în cadrul unui interviu moderat de Cosmin Cernat, cântărețul a explicat că este cel care ia deciziile importante. Deși se consideră „veselia casei” și faptul că orice petrecere pornește de la el, Pepe pune preț pe disciplina copiilor. Acesta a subliniat că autoritatea față de cei mici este esențială, motiv pentru care aplică limite clare atunci când situația o cere.

Organizatorul familiei și „sufletul” casei

Pe plan personal, artistul se declară un om împlinit și extrem de fericit, lucru care se reflectă și în modul în care se implică în viața copiilor. Pepe a mărturisit că îi place enorm să fie cel care se ocupă de partea logistică a vieții de familie. Acesta organizează totul, de la planificarea vacanțelor până la organizarea meselor în comun, detalii care îi aduc o satisfacție personală mare.

Din perspectiva sa, el reprezintă susținerea și echilibrul familiei. Deși el dă tonul distracției, artistul recunoaște că „gălăgia și frumusețea” pornesc de la cei mici, aceștia adorând să petreacă timp cu el. În paralel cu succesul personal, Pepe menționează că și din punct de vedere profesional lucrurile merg mai bine ca oricând.

De la visul copilăriei la antrenamentele cu Leonard Doroftei

Pe lângă rolul de tată, Pepe a revenit asupra copilăriei sale și a viselor pe care le-a avut atunci când era mic. Deși este cunoscut ca artist, el a visat inițial o carieră în sport, fiind un copil foarte agitat care a încercat mai multe discipline. Acesta a menționat că a fost implicat în rugby, atletism și karate, chiar dacă, în cazul fotbalului, nu a jucat niciodată efectiv, el amintind că în școli veneau să îi coopteze pe copii pentru sport.

Pasiunea pentru box a rămas însă cea mai puternică. Artistul a dezvăluit că și astăzi continuă să practice acest sport din pasiune și că se antrenează cu Leonard Doroftei. Pepe a declarat că îl iubește foarte mult pe Leonard Doroftei și că acesta este singurul care îl poate motiva să aibă disciplină și să facă sport constant. În plus, a spus că a fost al doilea abonat la el, precizând că nu își permite să îl contrazică pe Doroftei deoarece consideră că acesta are întotdeauna dreptate.