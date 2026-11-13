Marinela Mavrodin de la Insula Iubirii se căsătorește! Știm data nunții

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Marinela Mavrodin a decis că e timpul pentru pasul cel mare. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și partenerul ei, Robert Urucu, au stabilit data nunții: cei doi se vor căsători pe 22 noiembrie, chiar de ziua ei.

„Pe 22 noiembrie, chiar de ziua mea, o să ne și căsătorim! Așa că Robert s-a gândit că cel mai frumos cadou ar fi să mă ia de nevastă...sau poate îl iau eu pe el de bărbat, încă nu am stabilit exact cum stau lucrurile”, a scris Marinela pe Instagram. Astfel, pe 22 noiembrie vor deveni oficial soț și soție, iar tânăra abia așteaptă momentul.

Nu e singura veste bună din casa lor, pentru că Marinela a dezvăluit recent că va deveni din nou mamă. După ce a experimentat deja experiența de a avea un băiețel, pe numele de Matthias, ea și-ar dori ca de data aceasta să fie o fetiță.

Robert Urucu, pe de altă parte, nu e atât de decis pe cât ea. Partenerul ei nu este neapărat decis și s-ar bucura indiferent de sexul bebelușului, fiind „undeva la jumătate”, adică își dorește și fetiță, și băiețel. Marinela a mai adăugat că își doresc să afle sexul bebelușului într-un mod special, așa cum au făcut și când l-au așteptat pe Matthias.

Cel mai important lucru pentru ei rămâne faptul ca bebelușul să fie sănătos. Deși a fost văzută în trecut în show-ul Insula Iubirii alături de Iulian Chiru, cu care a plecat separat din Thailanda, Marinela și-a găsit liniștea alături de Robert, tatăl fiului ei.

Să vedem dacă Robert chiar a reușit să organizeze cel mai bun cadou de ziua ei sau dacă Marinela îl „ia” pe el în condițiile ei!