Bubu Cernea a topit internetul cu mesajul pentru soția lui: „Fără tine eu nu pot face nimic”

Vedete

Bubu Cernea nu s-a cusinit cu sentimentele și i-a dedicat soției sale, Elena Mogîldea, o declarație de dragoste care să trimită orice fan în zona de „awww”. Pe 12 noiembrie, Elena a împlinit 35 de ani, iar toboșarul a ales să marcheze momentul pe Instagram cu imagini din nunta lor, celebrată în iunie 2026.

Bubu a fost super romantic și i-a spus public că datorită ei face tot ce își propune. „De când ai apărut în viața mea, totul a început să aibă sens, că până atunci nu prea se lega nimic… Iubirea pe care ți-o port nu poate fi scrisă în cuvinte, pentru că toate cuvintele mi se par mult, mult, mult prea mici pentru ce însemni și ce simt eu pentru tine”, a scris el.

Nu s-a oprit aici, pentru că a continuat să o laude pe Elena, urându-i să lumineze pământul cu aura ei specială și spunându-i că este cea mai minunată persoană din toată lumea asta și chiar din alte lumi, dacă mai există.

Și nu doar soțul a fost emoționant, pentru că și soacra, Crina Mardare, s-a alăturat urărilor. Aceasta i-a transmis nora ei un mesaj plin de afecțiune, spunându-i că se bucură enorm pentru că face parte din familia lor. „La mulți ani, fata noastră! Ne bucurăm atât de mult că faci parte din familia noastră! Te iubim tare și îți dorim să fii fericită și înconjurată de prieteni adevărați!”, a scris Crina Mardare.

Ca să mai punem puțin context pe povestea lor, cei doi s-au cunoscut în 2017 la un post de radio, iar relația a început oficial un an mai târziu. Au stat împreună opt ani în total, au trecut prin căsătoria civilă în 2022, iar capitolul de cununie religioasă l-au bifat în iunie 2026.

Sincer, cu așa suport din partea soțului și a soacrei, Elena are deja totul câștigat.