Divertisment

Târgul de Crăciun București 2026 își deschide oficial porțile vineri, pe 27 noiembrie. De la ora 17:00, se aprind luminițele atât în Piața Constituției, cât și pe marile bulevarde, așa că avem motive să ne scoatem din casă.

Și dacă vă întrebați cine dă vibe-ul muzical, avem parte de un line-up serioz în primul weekend. Andra, Loredana Groza, Horia Brenciu, Vunk și Fuego sunt artiștii confirmați care vor urca pe scenă. Să fim sinceri, cu așa o listă, atmosfera e garantată, indiferent dacă vii pentru pop sau pentru ceva mai energic.

Anul acesta, decorurile se întind pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați. Piața Constituției devine, practic, centrul distracției pentru o lună întreagă, iar vestea cea mai bună este că concertele sunt cu intrare liberă.

Deoarece perioada coincide cu sărbătorile de Sfântul Andrei și 1 decembrie, avem parte de un weekend prelungit, ceea ce înseamnă cinci zile consecutive de concerte și atracții. Primăria Municipiului București a anunțat că vor fi prezenți și coruri de copii, ansambluri folclorice și orchestre populare din toată țara.

Deci, avem de toate: de la colinde tradiționale până la show-uri moderne. Cine mai vine la plimbare prin Piața Constituției pe 27 noiembrie?