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Internetul este plin de teorii și speculații despre relația dintre Ionuț Mocăniță și Andrușca. În spațiul public au apărut informații conform cărora cei doi s-ar fi logodit și urmează să devină părinți, lucru care a decloșat un adevărat haos în mediul online.

Totul a început discret. În timpul filmărilor de la Insula Iubirii, Mocăniță s-a ținut departe de Andrușca, deși simțea o atracție fizică. A decis să nu își mai reprime sentimentele doar după ce Claudia Ion s-a îndrăgostit de pilotul Eduard și a aruncat în foc colierul care simboliza relația cu iubitul ei. Până atunci, Mocăniță recunoștea că își înfrânează pornirile pasionale pentru a-și proteja imaginea în fața camerelor, limitându-se la gesturi simple.

Povestea lor nu s-a terminat în Thailanda, ci a continuat în România. Cei doi au plecat împreună de la emisiune și au fost recent surprinși în imagini exclusive, publicate de CANCAN.RO, în parcarea unui supermarket din Capitală.

Reacțiile internauților au fost însă pline de ironie, mulți glumind pe seama cuplului sau a cheltuielilor viitoare. Unii au sugerat că e mai bine să rămână împreună ca să nu mai pună în pericol alții, în timp ce alții s-au amuzat că acum chiria se va împărți la trei: Mocăniță, Andrușca și copilul. Alții au sperat că vestea e adevărată doar pentru ca cei doi să nu mai participe la sezoanele următoare ale show-ului.

Deocamdată, informațiile despre logodnă și sarcină nu sunt confirmate.